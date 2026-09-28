KSC testet französischen Stürmer Crivelli
Wird er der Ersatz für den verletzten Moritz Broschinski? Ein Franzose trainiert in Karlsruhe mit - und soll am Freitag auch im Testspiel dabei sein.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC testet in dieser Woche einen möglichen Neuzugang für die Offensive. Der aktuell vereinslose Stürmer Enzo Crivelli werde mehrere Tage am Training teilnehmen, verkündeten die Badener. Der Franzose spielte zuletzt für den iranischen Erstligisten Sepahan FC, für den er in 16 Pflichtpartien insgesamt drei Tore erzielte.
Beim KSC könnte Crivelli zumindest vorübergehend die Lücke schließen, die durch den Ausfall von Moritz Broschinski entstanden ist. Der Neuzugang vom FC Basel fällt verletzungsbedingt wohl für den Rest des Jahres aus. Die Karlsruher hatten angekündigt, sich noch mal nach möglichem Ersatz umsehen zu wollen. Der 31-jährige Crivelli, der mit dem türkischen Club Basaksehir FK einst in der Champions League gespielt hat, könnte nun die Lösung sein.
Auch Einsatz im Testspiel geplant
«In den kommenden Tagen werden wir ihn uns genau anschauen, wie er sich im Trainingsbetrieb und auch am Freitag im Testspiel gegen Wehen Wiesbaden präsentiert. Danach werden wir ganz offen besprechen, ob eine feste Verpflichtung Sinn ergibt», sagte Timon Pauls, Direktor Profifußball beim KSC.
Die Karlsruher liegen nach sechs Spieltagen nur auf dem 14. Tabellenplatz. Nach der Länderspielpause treten sie am 11. Oktober beim FC St. Pauli an.