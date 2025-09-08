Wetter im Südwesten

Kühler Start in die Woche

Neben viel Regen wird es in Baden-Württemberg auch kälter. Ab Donnerstag soll es dann aber ruhiger werden.

Regenschirme raus - im Südwesten erwartet der DWD Regen und einzelne Gewitter. Foto: Thomas Warnack/dpa
Baden-Württemberg

Es wird es deutlich kühler in Baden-Württemberg – und Regen bestimmt das Programm. Erst ab Donnerstag spricht der DWD wieder von ruhigerem Wetter.

