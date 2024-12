Kulturgüter aus einstigen Kolonien im Fokus

Magdeburg (dpa) - Mit rund 2,33 Millionen Euro hat das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in diesem Jahr Museen, Universitäten und andere Einrichtungen dabei unterstützt, die Herkunft von Sammlungsbeständen aus einstigen Kolonien zu erforschen. Insgesamt 17 Projekte seien gefördert worden, teilte das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg mit. Untersucht wird etwa, wie die Gegenstände in die deutschen Sammlungen kamen und ob sie möglicherweise gewaltsam entwendet wurden.