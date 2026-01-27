Ordnungswidrigkeit

Kumpel im Gefängnis mit Raketen zum Geburtstag gratuliert

Ein 17-Jähriger zündet in Begleitung von Freunden vor einer JVA in Baden-Württemberg Silvesterraketen. Ein Mitarbeiter bemerkt das und ruft die Polizei. Die Erklärung des 17-Jährigen ist kurios.

Der 17-Jährige muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa
Der 17-Jährige muss sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. (Symbolbild)

Offenburg (dpa) - Mit Silvesterraketen haben Jugendliche vor dem Gefängnis im baden-württembergischen Offenburg einem inhaftierten Freund zum Geburtstag gratuliert. Ein Mitarbeiter der JVA im Ortenaukreis bemerkte die Gruppe aber und alarmierte die Polizei, wie die Beamten mitteilten. 

Eine Streife kontrollierte daraufhin in der Nacht zum Dienstag einen 17-Jährigen. Da die Beweise für seine Böllerei nach Polizeiangaben offenkundig waren, räumte der Jugendliche ein, die Raketen gezündet zu haben, um einem Kumpel zum Geburtstag zu gratulieren. 

Vier Begleiter des 17-Jährigen wurden in einem Auto kontrolliert. Bei ihnen fand die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Gramm Marihuana und Haschisch. Ob der Fund strafrechtlich relevant sei, werde noch geprüft. Den 17-Jährigen erwarte nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, denn das Zünden von Silvesterraketen bestimmter Kategorien ist nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt.

