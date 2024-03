Kurzer Plausch mit der Polizei endet mit Festnahme

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein vermeintlich harmloser Plausch mit der Polizei ist für einen Rollerfahrer in Frankfurt schlecht ausgegangen. Der 63-Jährige war am Dienstagabend an einer roten Ampel neben einem Streifenwagen zum Stehen gekommen. Mit ziemlichem Stolz über seinen Elektroroller sprach er den Polizisten an: «Guten Abend, da guckst du, oder?»