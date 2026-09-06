Kurzes Sommer-Revival – wann es richtig heiß werden soll

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Sonntag Zeit im Freien plant, darf sich freuen: Der Himmel über Baden-Württemberg zeigt sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast wolkenlos, die Temperaturen klettern noch einmal spürbar nach oben. Lange bleiben dürfte das Sommer-Revival aber nicht - schon zum Wochenstart drohen wieder Wolken und Schauer.

Nach einer sternenklaren Nacht mit Tiefstwerten zwischen 11 und 6 Grad soll sich am Sonntag kaum ein Wölkchen zeigen. Höchstwerte von 25 bis 29 Grad sind laut DWD drin, im Bergland und Allgäu bleibt es mit rund 24 Grad etwas milder. Am meisten Sonne dürfte es demnach in der Rheinebene und im Neckarraum geben, während in höheren Lagen einzelne Schleierwolken den Himmel zieren könnten. Dazu weht nur ein schwacher Wind aus Ost - beste Bedingungen für alle, die noch einmal draußen sein wollen.

Hitze zum Wochenstart

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Am Montag dürfte es dann noch heißer werden: Der DWD rechnet mit Höchstwerten von 30 bis 33 Grad in den Niederungen, auf den Höhen bleibt es mit etwa 26 Grad erträglicher. Allerdings ziehen schon hohe Wolken auf, in der zweiten Nachthälfte könnten vereinzelt ein paar Tropfen fallen, möglicherweise mit Donner und Blitz. Tagsüber soll es überwiegend wolkig bleiben, örtlich mit leichtem Regen, nachmittags sind auch einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.

Schauer und Gewitter kündigen sich an