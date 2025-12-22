Bild
Weihnachtsshopping

Kurzfristige Käufe und Zurückhaltung prägen Handel zum Fest

Viele kaufen Geschenke erst in letzter Minute, Hessens Händler hoffen auf einen Endspurt.

Viele Konsumentinnen und Konsumenten kaufen ihre Weihnachtsgeschenke nach Angaben des Handelsverbands Hessen inzwischen sehr kurzfristig. Foto: Andreas Arnold/dpa
Viele Konsumentinnen und Konsumenten kaufen ihre Weihnachtsgeschenke nach Angaben des Handelsverbands Hessen inzwischen sehr kurzfristig.
