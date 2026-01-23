Kwasniok sieht in Ache neuen Hoffnungsträger

Köln (dpa) - Auf Doppelpacker und Matchwinner Ragnar Ache hält Lukas Kwasniok große Stücke. Der im vergangenen Sommer verpflichtete Mittelstürmer hatte beim 1. FC Köln eine lange Anlaufzeit, ehe er am vergangenen Wochenende seinen Club mit zwei Treffern zum 2:1-Erfolg gegen Mainz 05 führte. «Er wird in der Rückserie noch ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft und kann uns den einen anderen Punkt bescheren», sagte Cheftrainer Lukas Kwasniok vor der Partie beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Der FC-Coach betonte, dass Aches Leistung nicht überraschend kam. «Er hat hart gearbeitet an seiner körperlichen Konstitution. Er hat gemerkt, dass es immer weiter bergauf geht», lobte Kwasniok. «Darauf kann er stolz sein. Das ist die Basis, um bei mir spielen zu können», erklärte der Kölner Trainer.