Gewitter im Südwesten erwartet

Länderspiel draußen gucken? So wird das Wetter am Abend

Wenn die deutschen Fußballer am Abend zum WM-Spiel antreten, treten viele Menschen den Weg zum Public Viewing an - auch im Südwesten. Könnten Gewitter ihnen einen Strich durch die Rechnung machen?

Ist Public Viewing ohne Gewitter möglich? (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Ist Public Viewing ohne Gewitter möglich? (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn die deutsche Nationalmannschaft am späten Abend (22.30 Uhr) bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Paraguay antritt, heißt das vermutlich für viele Menschen im Südwesten: raus zum Public Viewing. Aber wie stehen die Chancen, dabei trocken zu bleiben und nicht vor Regen und Blitzen fliehen zu müssen? Schließlich prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Tag teils schwere Gewitter mit heftigem bis extrem heftigem Starkregen. 

Demnach gibt es am Vormittag viele Wolken und gebietsweise Gewitter, teils auch Unwetter durch Starkregen. Nach Abzug der Gewitter Richtung Osten sei es zeitweise sonnig und es gebe nur noch einzelne, aber teils weiterhin kräftige Gewitter im Bereich der Alb und südlich davon. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen mit extremer Hitze gebe es einen Temperaturrückgang mit Höchstwerten von 24 Grad im Bergland und sonst verbreitet 26 bis 29 Grad.

Was der DWD zum Anstoß um 22.30 Uhr sagt

Konkrete Nachfrage beim DWD in Stuttgart zum Deutschland-Spiel. Am Montagabend seien eher wieder neue Gewitter möglich, vor allem eher in der Südosthälfte Baden-Württembergs, sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert. Allerdings bedeute das nicht, dass es nicht auch anders kommen könne. Wo genau Schwerpunkte von Gewittern seien, könne er nicht prognostizieren. 

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Dem Experten zufolge gibt es zum Anstoß jedenfalls keinen Ort, wo man sich sicher sein kann, dass es kein Gewitter gibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte also besser zu Hause auf dem Sofa gucken.

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