Länderspiel draußen gucken? So wird das Wetter am Abend

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn die deutsche Nationalmannschaft am späten Abend (22.30 Uhr) bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Paraguay antritt, heißt das vermutlich für viele Menschen im Südwesten: raus zum Public Viewing. Aber wie stehen die Chancen, dabei trocken zu bleiben und nicht vor Regen und Blitzen fliehen zu müssen? Schließlich prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Tag teils schwere Gewitter mit heftigem bis extrem heftigem Starkregen.

Demnach gibt es am Vormittag viele Wolken und gebietsweise Gewitter, teils auch Unwetter durch Starkregen. Nach Abzug der Gewitter Richtung Osten sei es zeitweise sonnig und es gebe nur noch einzelne, aber teils weiterhin kräftige Gewitter im Bereich der Alb und südlich davon. Im Vergleich zu den vergangenen Tagen mit extremer Hitze gebe es einen Temperaturrückgang mit Höchstwerten von 24 Grad im Bergland und sonst verbreitet 26 bis 29 Grad.

Was der DWD zum Anstoß um 22.30 Uhr sagt

Konkrete Nachfrage beim DWD in Stuttgart zum Deutschland-Spiel. Am Montagabend seien eher wieder neue Gewitter möglich, vor allem eher in der Südosthälfte Baden-Württembergs, sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert. Allerdings bedeute das nicht, dass es nicht auch anders kommen könne. Wo genau Schwerpunkte von Gewittern seien, könne er nicht prognostizieren.

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