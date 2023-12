Land: Geld für Waldbesitzer im Kampf gegen Extremwetter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Wald leidet besonders unter den Folgen der Klimakrise. Hessen will daher weiter seinen kommunalen und privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern mit Steuergeld unter die Arme greifen. Das Land werde sie auch von «2023 bis 2026 mit jährlich 13 Millionen Euro aus Landesmitteln zusätzlich zu den regulären Mitteln des Bundes unterstützen», teilte das Umweltministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Höhe der Bundessubventionen stehe für diesen gesamten Zeitraum noch nicht fest.

Am 18. Januar konstituiert sich Hessens neuer Landtag in Wiesbaden. Dann wird Schwarz-Grün von einer CDU-SPD-Regierung abgelöst. Auch in ihrem neuen Koalitionsvertrag heißt es, dass private und kommunale Waldbesitzer unbürokratisch gefördert werden sollen. Dafür sollen Hindernisse wie etwa «Einschränkungen der Baumartenwahl» abgebaut werden - somit könne es auch Fördergeld für die Anpflanzung neuer «klimaangepasster Baumarten» geben.