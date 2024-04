Land Hessen will Förderung von Frauenhäusern ausbauen

In Hessen gibt es insgesamt 31 Frauenhäuser, davon sind 19 autonom und werden in Eigenregie betrieben. Zwölf Häuser sind in Trägerschaft, etwa von Diakonie oder Caritas. Insgesamt standen 2022 rund 290 Zimmer mit rund 740 Betten zur Verfügung. Die Einrichtungen beklagen einen Mangel an Plätzen für betroffene Frauen und ihre Kinder.