Landesbischöfin: Auch aktuelle Fälle sexualisierter Gewalt

Bad Herrenalb (dpa/lsw) - Die Zahl von Opfern sexualisierter Gewalt bei der evangelischen Landeskirche in Baden steigt weiter. «Es melden sich zunehmend Menschen bei uns», sagte Landesbischöfin Heike Springhart am Rande der Frühjahrssynode in Bad Herrenalb (Landkreis Calw). Die Menschen nehmen ihrer Einschätzung nach vermehrt wahr, dass sie Gehör finden.