Fußball-Bundesliga

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim beim BVB gefordert

Wer ist nach den Auftritten in der Europa League ausgeruhter? Der VfB Stuttgart empfängt in einem Duell um die Europapokal-Plätze den SC Freiburg. Heidenheim fährt als Außenseiter nach Dortmund.

Josha Vagnoman und der VfB Stuttgart empfangen den SC Freiburg mit Johan Manzambi Foto: Tom Weller/dpa
Josha Vagnoman und der VfB Stuttgart empfangen den SC Freiburg mit Johan Manzambi

Stuttgart (dpa) - Mit unterschiedlichen Gefühlslagen gehen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in das baden-württembergische Landesduell in der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben verpassten trotz eines Last-Minute-Sieges den direkten Sprung ins Europa-League-Achtelfinale, Freiburg kassierte in letzter Minute eine Niederlage beim OSC Lille. Anders als der VfB muss der Sport-Club jedoch nicht den Umweg über die Zwischenrunde nehmen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In der Bundesliga kommt es nun am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zum direkten Aufeinandertreffen. Das Hinspiel entschieden die Breisgauer vor heimischer Kulisse mit 3:1 für sich. 

Der Tabellenletzte 1. FC Heidenheim beschließt mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund den 20. Spieltag (17.30 Uhr/DAZN). BVB-Leihgabe Diant Ramaj hofft als FCH-Torhüter auf eine Überraschung in Dortmund. 

Bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die TSG Hoffenheim im Einsatz. Der Europapokalanwärter bekommt es daheim mit dem 1. FC Union Berlin zu tun und könnte mit einem Sieg zumindest vorerst mit Dortmund auf dem zweiten Platz gleichziehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern
Fußball-Bundesliga

Landesduell in Stuttgart - Heidenheim gegen Bayern

Der VfB empfängt zum Jahresabschluss die TSG. Freiburg ist auswärts gefordert, der FCH hat kurz vor Weihnachten noch mal eine gewaltige Hürde zu nehmen.

20.12.2025

Kellerduell für Heidenheim - Freiburg gegen BVB
Fußball-Bundesliga

Kellerduell für Heidenheim - Freiburg gegen BVB

Der FCH tritt bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib an. Freiburg und Stuttgart sind nach ihren Europapokal-Einsätzen erst am Sonntag gefordert.

13.12.2025

Schwaben-Duell in Stuttgart - Freiburg beim Schlusslicht
Fußball-Bundesliga

Schwaben-Duell in Stuttgart - Freiburg beim Schlusslicht

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Heidenheim. Auch der SC Freiburg ist drei Tage nach seinem Europapokal-Auftritt wieder im Einsatz - bei krisengeschüttelten Gladbachern.

05.10.2025

SC Freiburg empfängt VfB, Heidenheim trifft auf Dortmund
Fußball-Bundesliga

SC Freiburg empfängt VfB, Heidenheim trifft auf Dortmund

Brisanz im Landesduell: Der badische SC Freiburg spielt gegen den schwäbischen VfB Stuttgart. Der 1. FC Heidenheim misst sich mit einem Königsklassen-Teilnehmer, Hoffenheim tritt in der Hauptstadt an.

13.09.2025

Heidenheim gegen Bayern - Landesduell in Freiburg
Fußball-Bundesliga

Heidenheim gegen Bayern - Landesduell in Freiburg

Gelingt dem 1. FC Heidenheim gegen den Rekordmeister wieder eine Sensation? Hoffenheim ist zu Gast in Freiburg, der VfB reist in die Hauptstadt.

19.04.2025