Landesgartenschau in Höxter vermeldet Finanzplus

Höxter (dpa) - Die Landesgartenschau 2023 in Höxter (NRW) an der Landesgrenze zu Niedersachsen und Hessen hat mit einem leichten Plus abgeschlossen. Nach Angaben der Stadt Höxter von Donnerstag stand unter dem Strich ein Überschuss von 53.000 Euro. Die Gartenschau-Macher verbuchten laut Mitteilung einen Rekordumsatz von 10,3 Millionen Euro. «Ein Ergebnis, das seinesgleichen sucht», sagte Geschäftsführerin Claudia Koch.