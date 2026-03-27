Landesgartenschau-Kommunen profitieren von Fördermillionen
Fast 30 Millionen Euro an Fördermitteln fließen in die Landesgartenschau-Kommunen. Was das für die Entwicklung der Region bedeutet.
Gedern/Nidda/Büdingen (dpa/lhe) - Gut ein Jahr vor ihrer Eröffnung zahlt sich die Landesgartenschau für die teilnehmenden Kommunen in Oberhessen bereits aus. Mittlerweile habe man fast 30 Millionen Euro an Fördermitteln für die elf beteiligten Kommunen akquirieren können, sagte der Geschäftsführer der Landesgartenschau Oberhessen, Thomas Hellingrath, der Deutschen Presse-Agentur.
Die Schau sei nicht nur ein Projekt für das halbe Jahr der Öffnungszeit vom 22. April bis 3. Oktober 2027, sondern für Generationen. Dank der Fördermittel bekomme die Region die Chance, sich touristisch, wirtschaftlich und kulturell bekanntzumachen und weiterzuentwickeln. Dadurch könnten die Kommunen auch ihre Anziehungskraft als Wohn- und Arbeitsorte langfristig steigern. Auch die identitätsstiftende Wirkung dürfe nicht unterschätzt werden.