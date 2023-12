Landessportbund kritisiert IOC-Entscheidung zu Paris 2024

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Landessportbund Hessen hat die Entscheidung des IOC, russische und belarussische Sportler als neutrale Athleten zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris zuzulassen, kritisiert. «Russland führt noch immer einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die enge Verbindung zwischen Staat, Militär und dem russischen Sport lässt sich nicht verleugnen», sagte lsb h-Präsidentin Juliane Kuhlmann in einer Mitteilung der Dachorganisation vom Donnerstag.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte am vergangenen Freitag beschlossen, dass russische und belarussische Sportler als neutrale Athleten an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen dürfen. Der Dachverband erteilte Einzelsportlern beider Länder unter bestimmten Auflagen die Starterlaubnis, sofern sie die Qualifikationsbedingungen erfüllen. Bedingung ist wie bereits für die Rückkehr in internationale Wettbewerbe, dass Russen und Belarussen nur unter neutraler Flagge in Paris dabei sein dürfen. Mannschaften sind nicht zugelassen.