Landesverband Hessen der Wagenknecht-Partei gründet sich

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das «Bündnis Sahra Wagenknecht» (BSW) will heute seinen hessischen Landesverband gründen. Dazu wollen sich die bislang rund 50 Mitglieder in Wiesbaden treffen (11.00 Uhr), wie die Partei mitteilte. Es wäre der mittlerweile elfte Landesverband in Deutschland. Für den Vorsitz in Hessen kandidieren nach Angaben eines BSW-Sprechers Ali Al-Dailami und Oliver Jeschonnek als Doppelspitze.