Landkreis Offenbach trafen Unwetter am schlimmsten

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Landkreis Offenbach ist hessenweit innerhalb von 20 Jahren am schlimmsten von Unwettern getroffen worden. Sturm, Hagel sowie Überschwemmungen und Starkregen hätten dort in den Jahren 2002 bis 2021 Schäden von durchschnittlich rund 3400 Euro pro Gebäude angerichtet, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Dienstag in seiner Langzeitbilanz mit.