Landtag gedenkt der Todesopfer des Anschlags 2020 in Hanau

Wiesbaden/Hanau/Volkmarsen (dpa/lhe) - Gut fünf Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat der hessische Landtag der Todesopfer gedacht. Die Abgeordneten erhoben sich zu Beginn der Plenarsitzung in Wiesbaden zu einer Schweigeminute. Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.