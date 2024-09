Landtag setzt Kommission für Teilhabe von Kindern ein

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landtag hat eine Enquetekommission für die Teilhabe junger Bürgerinnen und Bürger an der Demokratie formal eingesetzt. Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP stimmten in Wiesbaden dafür, die AfD enthielt sich. Die konstituierende Sitzung der Kommission ist in mehreren Wochen vorgesehen.