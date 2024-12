Landtag spart 2,3 Millionen Blatt Papier

Wiesbaden (dpa/lhe) - Durch Digitalisierung hat die Parlamentsdruckerei im Hessischen Landtag 2024 rund 2,3 Millionen Blätter Papier eingespart. In den Jahren zuvor wurden noch jährlich etwa 2,5 Millionen Blätter bedruckt und an die Fraktionen und Beschäftigten ausgeteilt, wie ein Landtagssprecher in Wiesbaden mitteilte. Zu den Unterlagen zählen unter anderem parlamentarische Anfragen, Gesetzentwürfe oder Anträge.