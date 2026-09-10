Notfälle

Landwirt findet hilflosen 84-Jährigen

Stundenlang suchten Einsatzkräfte einen vermissten Senior. Am Ende fand ein Landwirt den Hilflosen - aber nicht dort, wo er gesucht wurde.

Der Landwirt rief eine Polizeistreife zu Hilfe. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Landwirt rief eine Polizeistreife zu Hilfe. (Symbolbild)

Ziertheim (dpa) - Ein schwäbischer Landwirt hat einen vermissten 84-Jährigen neben einem Feldweg gefunden - und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Denn der Senior befand sich in einer offensichtlich hilflosen Lage, wie die Polizeiinspektion Dillingen schilderte. Zudem war es bereits dunkel, als ihn der Landwirt aus Ziertheim (Landkreis Dillingen an der Donau) am späten Mittwochabend fand. Der betagte Mann aus dem rund 15 Kilometer entfernten baden-württembergischen Giengen (Landkreis Heidenheim) war bereits seit den Morgenstunden von den dortigen Einsatzkräften intensiv gesucht worden.

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