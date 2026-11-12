Kriminalität

Lange Haftstrafen im Prozess um «Blutfehde» gefordert

Vor einem Wohnhaus in Bad Nauheim werden an Karsamstag 2025 zwei Männer erschossen. Die Staatsanwaltschaft sieht Blutrache als Hintergrund – und fordert für die Angeklagten lange Haftstrafen.

Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Bad Nauheim hat die Staatsanwältin lange Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. (Archivfoto) Foto: Helmut Fricke/dpa
Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Bad Nauheim hat die Staatsanwältin lange Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. (Archivfoto)

Gießen (dpa/lhe) - Im Mordprozess um eine mutmaßliche Blutrache in Bad Nauheim hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Für den mutmaßlichen Schützen plädierte die Staatsanwältin wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen auf eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem möge das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen und die Haftfortdauer anordnen. Für den älteren Bruder des Mannes, der wegen Beihilfe angeklagt ist, forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und die Anordnung der Haftfortdauer. 

Am späten Nachmittag des 19. April vergangenen Jahres soll der Jüngere der beiden Männer die Opfer im Alter von 28 und 59 Jahren vor ihrem Wohnhaus in Bad Nauheim überrascht und sie erschossen haben. Die Männer starben noch am Tatort an schweren inneren Verletzungen. Das jüngere der beiden Opfer war der Schwiegersohn des anderen Toten. Sowohl die Angeklagten als auch die Opfer sind türkische Staatsangehörige.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Vergeltungsakt als Hintergrund aus. Ein Angehöriger eines der beiden Opfer soll zuvor in der Türkei den Vater der beiden Angeklagten getötet haben. Der mutmaßliche Schütze habe die Tat «vollumfänglich» bei der Polizei eingeräumt, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Sein Motiv sei «Rache» gewesen, es sei ihm um Ehre gegangen und darum, die vorangegangene Tat auszugleichen. 

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Mit Blick auf den älteren Bruder bestehe zudem «nicht der geringste Zweifel daran, dass er von der beabsichtigten Tatbegehung wusste», er habe auch ein «erhebliches persönliches Motiv» angesichts der vorangegangenen Tötung des gemeinsamen Vaters gehabt.

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