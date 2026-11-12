Lange Haftstrafen im Prozess um «Blutfehde» gefordert

Gießen (dpa/lhe) - Im Mordprozess um eine mutmaßliche Blutrache in Bad Nauheim hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Für den mutmaßlichen Schützen plädierte die Staatsanwältin wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen auf eine lebenslange Freiheitsstrafe. Zudem möge das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen und die Haftfortdauer anordnen. Für den älteren Bruder des Mannes, der wegen Beihilfe angeklagt ist, forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und die Anordnung der Haftfortdauer.

Am späten Nachmittag des 19. April vergangenen Jahres soll der Jüngere der beiden Männer die Opfer im Alter von 28 und 59 Jahren vor ihrem Wohnhaus in Bad Nauheim überrascht und sie erschossen haben. Die Männer starben noch am Tatort an schweren inneren Verletzungen. Das jüngere der beiden Opfer war der Schwiegersohn des anderen Toten. Sowohl die Angeklagten als auch die Opfer sind türkische Staatsangehörige.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem Vergeltungsakt als Hintergrund aus. Ein Angehöriger eines der beiden Opfer soll zuvor in der Türkei den Vater der beiden Angeklagten getötet haben. Der mutmaßliche Schütze habe die Tat «vollumfänglich» bei der Polizei eingeräumt, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Sein Motiv sei «Rache» gewesen, es sei ihm um Ehre gegangen und darum, die vorangegangene Tat auszugleichen.

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