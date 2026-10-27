Langjährige «ARD Buffet»-Moderatorin gestorben

Stuttgart (dpa) - Die frühere SWR-Journalistin und Moderatorin Jacqueline Stuhler ist im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Das teilte der Sender unter Berufung auf ihren Ehemann mit. Stuhler starb demnach am vergangenen Samstag in Friolzheim im Enzkreis. Elf Jahre lang moderierte sie die Ratgebersendung «ARD Buffet» und wurde damit bundesweit bekannt.

SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte Stuhler als eines der prägenden Gesichter des Senders. «Sie hat genau hingehört, die Menschen ernst genommen und auch komplexe Themen verständlich gemacht», sagte er. «Mit ihr verlieren wir eine kluge Journalistin und zugewandte Moderatorin.»

Stuhler gehörte zum Gründungsteam des «ARD Buffet»

Die in Lindau geborene und am Bodensee aufgewachsene Stuhler begann ihre journalistische Laufbahn mit einem Volontariat bei der Nürnberger Zeitung. Ab 1980 arbeitete sie beim Bayerischen Rundfunk und moderierte unter anderem die Jugendsendungen «Zündfunk» und «Live aus dem Alabama».

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