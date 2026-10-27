SWR trauert

Langjährige «ARD Buffet»-Moderatorin gestorben

Elf Jahre lang war Jacqueline Stuhler das Gesicht des «ARD Buffet». Nun ist die Journalistin mit 70 Jahren gestorben. SWR-Intendant Kai Gniffke würdigt ihre verständliche und zugewandte Art.

Elf Jahre lang moderierte Stuhler die Ratgebersendung «ARD Buffet» und wurde damit bundesweit bekannt. Foto: Alexander Kluge/SWR/dpa
Elf Jahre lang moderierte Stuhler die Ratgebersendung «ARD Buffet» und wurde damit bundesweit bekannt.

Stuttgart (dpa) - Die frühere SWR-Journalistin und Moderatorin Jacqueline Stuhler ist im Alter von 70 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Das teilte der Sender unter Berufung auf ihren Ehemann mit. Stuhler starb demnach am vergangenen Samstag in Friolzheim im Enzkreis. Elf Jahre lang moderierte sie die Ratgebersendung «ARD Buffet» und wurde damit bundesweit bekannt.

SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte Stuhler als eines der prägenden Gesichter des Senders. «Sie hat genau hingehört, die Menschen ernst genommen und auch komplexe Themen verständlich gemacht», sagte er. «Mit ihr verlieren wir eine kluge Journalistin und zugewandte Moderatorin.»

Stuhler gehörte zum Gründungsteam des «ARD Buffet»

Die in Lindau geborene und am Bodensee aufgewachsene Stuhler begann ihre journalistische Laufbahn mit einem Volontariat bei der Nürnberger Zeitung. Ab 1980 arbeitete sie beim Bayerischen Rundfunk und moderierte unter anderem die Jugendsendungen «Zündfunk» und «Live aus dem Alabama».

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Impressum

1990 übernahm sie die Leitung der Redaktion Innenpolitik beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. Acht Jahre später gehörte sie zum Gründungsteam des «ARD Buffet». Auch mit Interviews im «SWR Wortwechsel» und dem landespolitischen Magazin «Ländersache» prägte sie das Programm. Von 2009 bis 2011 moderierte sie die Gesprächsreihe «Leben! Was Menschen bewegt» auf Einsplus.

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