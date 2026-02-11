Kabelhersteller

Lapp wächst wieder leicht - Chef unzufrieden mit Ergebnis

Länder wie China oder Indien kurbeln den Umsatz beim Stuttgarter Kabelhersteller Lapp wieder etwas an. Schwieriger sieht es hierzulande aus. Was bedeutet das für die Arbeitsplätze in Deutschland?

Der Kabelhersteller Lapp ist im Geschäftsjahr 2025 leicht gewachsen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Kabelhersteller Lapp ist im Geschäftsjahr 2025 leicht gewachsen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Kabelhersteller Lapp ist wieder etwas gewachsen. Nach einem leichten Rückgang im Vorjahreszeitraum wuchs der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um sechs Prozent auf 1,93 Milliarden Euro und lag damit wieder auf dem Niveau von 2023, wie das Unternehmen mitteilte. Das Geschäftsjahr des Familienunternehmens aus Stuttgart lief bis Ende September 2025.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit dem Ergebnis sei er jedoch nicht zufrieden, sagte Firmenchef Matthias Lapp. Es seien schwarze Zahlen geschrieben worden, genauere Angaben, etwa zur Höhe oder Entwicklung des Gewinns, machte er auf Nachfrage aber nicht. Auf das laufende Geschäftsjahr blicke er vorsichtig optimistisch, sagte Lapp. Das Unternehmen plane mit weiterem Wachstum.

Lapp-Chef Matthias Lapp: Mit dem aktuellen Ergebnis ist er nicht zufrieden. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Lapp-Chef Matthias Lapp: Mit dem aktuellen Ergebnis ist er nicht zufrieden. (Archivbild)

Zur Einordnung: Im Konzernabschluss zum Geschäftsjahr 2024, der öffentlich im Unternehmensregister einsehbar ist, wies Lapp unter dem Strich einen Gewinn in Höhe von rund 55,5 Millionen Euro aus. Bei einem Umsatz von rund 1,82 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2023 standen ein Konzernergebnis von rund 96,8 Millionen Euro und ein Umsatz von 1,92 Milliarden Euro in den Büchern.

Kosten, Prozesse und Strukturen in Deutschland optimieren

Das Wachstum in Asien und Amerika helfe dem Unternehmen durch schwierige Zeiten in den europäischen Heimatmärkten, sagte Lapp laut Mitteilung. Wachstumstreiber seien Indien, China und Südkorea. In Europa und Deutschland blieben die Rahmenbedingungen herausfordernd. Lapp müsse die richtigen Weichen stellen und werde insbesondere in Deutschland Kosten, Prozesse und Strukturen optimieren. 

Kabelhersteller Lapp: Kosten, Prozesse und Strukturen optimieren. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Kabelhersteller Lapp: Kosten, Prozesse und Strukturen optimieren. (Archivbild)

Es falle ihm sehr schwer, aber potenziell müsse man von einem Abbau einzelner Arbeitsplätze in Deutschland ausgehen, sagte Lapp. Wie viele Stellen davon letztlich betroffen sein könnten, könne er nicht sagen. Das sei auch nur eine Maßnahme von mehreren, um die Kosten hierzulande zu optimieren. Für ein Familienunternehmen sei es extrem schwer, über solche Themen überhaupt nur nachzudenken. Natürlich sei es ganz wichtig, dies sozialverträglich und gemäß der Werte des Familienunternehmens zu gestalten, sagte Lapp.

Ende September 2025 beschäftigte Lapp weltweit rund 5.700 Menschen und lag damit auf Vorjahresniveau.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Würth nach «herausforderndem Geschäftsjahr» eher vorsichtig
Handelskonzern

Würth nach «herausforderndem Geschäftsjahr» eher vorsichtig

Trotz Umsatzrekord knallen beim Handelskonzern wohl keine Sektkorken. Der Gewinn stagniert und auch 2026 dürfte herausfordernd werden. Hat das Folgen für die Beschäftigten?

14.01.2026

Nach Dämpfer: Kabelhersteller Lapp wieder mit Wachstum
Industrie

Nach Dämpfer: Kabelhersteller Lapp wieder mit Wachstum

Trotz Problemen in Deutschland und Europa läuft es beim Kabelhersteller Lapp aus Stuttgart wieder etwas besser. Firmenchef Matthias Lapp sieht Potenzial vor allem in Zukunftsbranchen.

21.10.2025

Umsatz bei Kabelhersteller Lapp geht leicht zurück
Geschäftsjahr 2024

Umsatz bei Kabelhersteller Lapp geht leicht zurück

Rückgang nach Rekordumsatz: Die Konjunktur macht dem Stuttgarter Kabelhersteller Lapp zu schaffen. Vor allem ein Land bleibt das Sorgenkind des Firmenchefs.

03.02.2025

Mercedes-Benz: 2024 leichter Rückgang beim Ergebnis
Autohersteller

Mercedes-Benz: 2024 leichter Rückgang beim Ergebnis

Mercedes-Benz blickt verhalten auf das laufende Geschäftsjahr. Große Sprünge beim Umsatz und Ergebnis sind nicht zu erwarten. Bei der E-Mobilität schlägt der Konzernchef neue Töne an.

22.02.2024

Todesfall

Unternehmer Siegbert Lapp bei Verkehrsunfall gestorben

26.04.2023