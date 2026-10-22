Lastenrad mit Kind an Bord in Tempo-30-Zone geblitzt

Schwäbisch Hall (dpa) - Dieser Schnappschuss dürfte nicht ins Familienalbum kommen: Ein Lastenradfahrer mit Kind an Bord ist in Schwäbisch Hall mit 44 Kilometern pro Stunde in einer Tempo-30-Zone geblitzt worden. Die Stadt im Nordosten Baden-Württembergs veröffentlichte das nächtliche Foto auf ihrem Facebook-Account - verbunden mit einem Appell, sich auch auf zwei Rädern ans Tempolimit zu halten. Besonders mit Kindern an Bord sei Vorsicht geboten.

Nicht nur für Autos gelte das Tempolimit, schreibt die Stadt und mahnt: «Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Verstöße im Radverkehr nicht geahndet werden.». Sei der Fahrer bekannt oder könne ermittelt werden, werde es teuer.

Hier allerdings liegt das Problem: Denn Post von der Stadt dürfte der Fahrer nicht bekommen. Der Mann ist nach Angaben der Stadt nicht bekannt, wie der SWR berichtet. Deshalb werde der Verstoß nicht weiterverfolgt.