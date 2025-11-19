Unfall Laster mit 6.000 Litern Milch kippt um 6.000 Liter Milch an Bord – und doch läuft kein Tropfen aus, als ein Unfall passiert. 19.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Marijan Murat/dpa Laut Polizei war möglicherweise eine verschmutzte Fahrbahn der Auslöser für den Unfall. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unfälle Milchlaster kippt um – 1.000 Liter Milch ausgelaufen Nach einem Unfall in Staig läuft viel Milch aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Die Behörden prüfen Folgen für die Umwelt. 15.10.2025 Unfall Lkw mit Schweinehälften auf A7 umgekippt - Hoher Schaden Ein mit Schweinehälften beladener Lkw kippt am Dienstag auf der A7 um. Der Schaden ist immens. Der Verkehr ist auch am Mittwochmorgen noch beeinträchtigt. 23.07.2025 Verkehrsbehinderung Voll beladener Getränke-Laster kippt auf Autobahn um Wegen eines kaputten Reifens ist ein mit Getränken beladener Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Hünfeld umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn wird gesperrt. 14.10.2024 Unfall Lastwagen kippt um: Waschmittel auf der Autobahn Im morgendlichen Berufsverkehr kippt ein Lastwagen auf der A3 um. Die Folgen sind für viele Autofahrer deutlich spürbar. 26.09.2024 Ostalbkreis Laster mit tonnenweise Schrott kippt um 18.04.2023