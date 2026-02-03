Laster weicht Wildschwein aus - 260 000 Euro Schaden
Wildschwein auf der Autobahn: Ein Lastwagen weicht aus, reißt die Mittelleitplanke auf und landet auf der Gegenfahrbahn. Die Reparaturen dauern noch an.
Eppstein (dpa/lhe) - Eine viertel Million Euro Schaden hat ein Unfall auf der Autobahn im Main-Taunus-Kreis verursacht - mutmaßlich ausgelöst durch ein Wildschwein. Das Tier überquerte am Montag bei Eppstein die Fahrbahn, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer versuchte auszuweichen, durchbrach mit seinem Gefährt die Mittelschutzplanke und blieb quer auf der Gegenfahrbahn stehen.
Insgesamt 180 Meter der Mittelplanke wurden bei dem Unfall aufgerissen. Trümmerteile beschädigten vier weitere Fahrzeuge. Ein Fahrer wurde leicht durch Glassplitter im Gesicht verletzt. Der Lastwagenfahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Das Wildschwein als Unfallverursacher war nicht mehr aufzufinden.
Der Schaden beläuft sich auf etwa 260.000 Euro. Die Reparaturen an der Leitplanke zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden dauern noch bis in den Tag hinein. Derzeit seien die linken Spuren in beide Richtungen gesperrt.