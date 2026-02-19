Schneematsch auf der Straße

Lastwagen durchbricht Leitplanke und rutscht Abhang hinunter

Bei einem Überholmanöver gerät ein Lastwagen ins Rutschen und durchbricht eine Leitplanke. Was die Bergung des tonnenschweren Fahrzeugs für die Autofahrer bedeutet.

Für die Bergung muss die Bundesstraße voraussichtlich gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Für die Bergung muss die Bundesstraße voraussichtlich gesperrt werden. (Symbolbild)

Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Ein Lastwagen hat auf einer mit Schneematsch bedeckten Bundesstraße im Schwarzwald die Leitplanke durchbrochen. Das tonnenschwere Fahrzeug rutschte einen Abhang in ein abschüssiges Waldstück nahe Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hinunter, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. 

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer des Lastwagens bei einem Überholmanöver ins Rutschen geraten. Im Laufe des Tages sollen die Bergungsarbeiten beginnen. Die Polizei rechnet damit, dass dann die Bundesstraße 31 komplett gesperrt werden muss und es zu «erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen» kommt.

