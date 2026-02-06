Lastwagen gerät auf A7 bei Kassel in Brand
Ein Lkw-Fahrer fährt auf der Autobahn 7 in Richtung Süden, als plötzlich sein Wagen zu brennen beginnt. Der Mann handelt schnell.
Kassel (dpa/lhe) - Ein Lastwagen ist am Donnerstagabend auf der Autobahn 7 in Richtung Süden bei Kassel-Ost in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Das berichtete die Polizei.
Der Fahrer des Lastwagens konnte den Wagen noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Warum der Brand ausbrach, ist aktuell noch unklar, wie die Polizei mitteilte.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund der Aufräum- und Abschlepparbeiten war die Autobahn laut Polizei zwei Stunden voll gesperrt und danach zweispurig befahrbar. Gegen Mitternacht wurde die Autobahn schließlich wieder ganz freigegeben.