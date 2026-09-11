Lastwagen mit Gefahrgut kippt – A6 voll gesperrt
Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen auf der A6 nahe Heilbronn bleibt die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Zwei Menschen wurden verletzt.
Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Gefahrgut-Lastwagen ist bei Heilbronn auf der Autobahn 6 von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Was genau der Laster geladen hat, ist bisher nicht bekannt. Auf der Gegenfahrbahn kam es nach dem Unglück nach Polizeiangaben zu einem Folgeunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.
Der Lastwagenfahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Die Autobahn ist in beide Richtungen gesperrt. Es seien zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, zudem zwei Rettungshubschrauber, hieß es von det Polizei. Ein Gefahrenbereich von 150 Metern wurde eingerichtet.