Lastwagen prallt gegen Auto - 35-Jährige kämpft um ihr Leben

Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - Durch den Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin an einer Kreuzung im Enzkreis lebensgefährlich verletzt worden. An der Unfallstelle in Niefern-Öschelbronn seien die Ampeln wegen Wartungsarbeiten ausgeschaltet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe die 35-Jährige die Vorfahrt eines Lastwagens ignoriert. Der Lastwagenfahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können und sei mit seinem Fahrzeug frontal in das Auto geprallt.