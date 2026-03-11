Unfälle

Lastwagen prallt gegen Auto - 35-Jährige kämpft um ihr Leben

Nach dem Zusammenstoß an einer Kreuzung im Enzkreis ist eine 35-Jährige in Lebensgefahr. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

Die Einsatzkräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Niefern-Öschelbronn (dpa/lsw) - Durch den Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin an einer Kreuzung im Enzkreis lebensgefährlich verletzt worden. An der Unfallstelle in Niefern-Öschelbronn seien die Ampeln wegen Wartungsarbeiten ausgeschaltet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe die 35-Jährige die Vorfahrt eines Lastwagens ignoriert. Der Lastwagenfahrer habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können und sei mit seinem Fahrzeug frontal in das Auto geprallt.

Die 35-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie es weiter hieß. Sie werde dort intensivmedizinisch versorgt. Der Lasterfahrer habe einen Schock erlitten. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 10 war während der Maßnahmen gesperrt.

