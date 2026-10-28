Leicht verletzt

Lastwagen rutscht am Nebelhorn Hang hinunter

Ein Lastwagenfahrer ist wegen einer Baustelle am Nebelhorn unterwegs. Die Fahrbahn ist nass und sein Fahrzeug beginnt zu rutschen.

Der Lastwagenfahrer verletzte sich nach Angaben der Ersthelfer leicht. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa
Der Lastwagenfahrer verletzte sich nach Angaben der Ersthelfer leicht. (Symbolbild)

Oberstdorf (dpa) - Ein Lastwagen ist am Nebelhorn bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) einen Hang hinuntergerutscht und an einer Felswand zum Stillstand gekommen. Der Fahrer wurde nach Angaben der Ersthelfer leicht verletzt, wie der Verbund Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen mitteilte. Der Lastwagen sei beim Transport vom Berg ins Tal auf nasser Fahrbahn ins Rutschen geraten. 

Der Fahrer war für ein Spezialtransportunternehmen für alpines Bauen wegen einer Baustelle bei der Koblatbahn am Berg unterwegs. Die Unfallstelle ist den Angaben zufolge gesichert, umwelt- oder naturgefährdende Stoffe treten nicht aus. Die Bergung des Lastwagens sei für Donnerstag vorgesehen, sofern das Wetter es zulässt.

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