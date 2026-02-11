Autobahn

Lastwagen wird geborgen - Stau auf A5 vor Heidelberger Kreuz

In Richtung Karlsruhe geht es aktuell nur einspurig voran. Was vorgefallen ist und was Verkehrsteilnehmer jetzt wissen müssen.

Auf der A5 muss ein Lastwagen geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Auf der A5 muss ein Lastwagen geborgen werden. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Wegen der Bergung eines Lastwagens ist die Autobahn 5 bei Heidelberg aktuell nur einspurig befahrbar. In Fahrtrichtung Karlsruhe wird der Verkehr kurz vor dem Heidelberger Kreuz einspurig über den Standstreifen geleitet, wie die Polizei mitteilte. Aktuell geht es nur stockend voran: Der Verkehr staut sich rund fünf Kilometer bis Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis), sagte ein Polizeisprecher. Auch sämtliche Straßen nahe der Autobahn seien ausgelastet. Wer ortskundig ist, solle den Bereich weiträumig umfahren, hieß es. 

Nach Angaben der Polizei hatte in der Nacht ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf regennasser Fahrbahn sei er mit seinem Gespann in eine Leitplanke geschlittert. Der Lastwagen sei nicht mehr fahrbereit und müsse abgeschleppt werden, hieß es. Ob der Fahrer verletzt wurde, war vorerst unklar.

