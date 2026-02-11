Lastwagen wird geborgen - Stau auf A5 vor Heidelberger Kreuz

Heidelberg (dpa/lsw) - Wegen der Bergung eines Lastwagens ist die Autobahn 5 bei Heidelberg aktuell nur einspurig befahrbar. In Fahrtrichtung Karlsruhe wird der Verkehr kurz vor dem Heidelberger Kreuz einspurig über den Standstreifen geleitet, wie die Polizei mitteilte. Aktuell geht es nur stockend voran: Der Verkehr staut sich rund fünf Kilometer bis Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis), sagte ein Polizeisprecher. Auch sämtliche Straßen nahe der Autobahn seien ausgelastet. Wer ortskundig ist, solle den Bereich weiträumig umfahren, hieß es.