Früher Kindstod

«Lauf für mehr Licht»: Aktion für Sternenkinder in Frankfurt

Viele Paare - auch in Hessen - erleben den Verlust eines Kindes vor, während oder nach der Geburt. Als Zeichen des Gedenkens und der Erinnerung findet ein Spaziergang in Frankfurt statt.

Der Demo-Spaziergang findet am Welttag für Sternenkinder statt (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Der Demo-Spaziergang findet am Welttag für Sternenkinder statt (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am weltweiten Gedenktag für Sternenkinder wird in Frankfurt wieder ein Demo-Spaziergang stattfinden. Beim «Lauf für mehr Licht» wird an diesem Donnerstag auch ein Zeichen für diejenigen gesetzt, die solch einen Verlust erlebt haben.

«Wenn ein Kind früh stirbt, wird es in unserer Gesellschaft oft unsichtbar. Für die Familien aber bleibt es ein Leben lang Teil ihrer Geschichte», sagt Jessica Hefner, Mitgründerin des Vereins «Unsere Sternenkinder Hessen». «Mit dem Lauf holen wir diese Kinder mitten in die Stadt.» Zudem wolle man den Familien zeigen: «Ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen.»

«Ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen»

Laut den Angaben startet der etwa vier Meter lange Spaziergang um 15.30 Uhr am Frankfurter Römer und führt durch die Innenstadt zum Hauptfriedhof. Dort solle aus Kerzen ein Kreis als Zeichen der Erinnerung und der Verbundenheit entstehen. 

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Und: «Gelbe Luftballons werden die Teilnehmenden durch die Innenstadt begleiten», erklärten die Veranstalter. Die Route sei bewusst öffentlich gewählt. «Die Trauer um ein früh verstorbenes Kind soll mitten in der Gesellschaft sichtbar werden.»

500 Menschen erwartet - Zum Auftakt 2024 kamen rund 75

Nach Angaben des Frankfurter Ordnungsamts wurden 500 Teilnehmende für die Aktion angemeldet. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es den Organisatoren zufolge rund 260 Menschen, zum Auftakt im Jahr 2024 kamen etwa 75. In diesem Jahr wird demnach auch zum ersten Mal der Landesverband der hessischen Hebammen bei der Veranstaltung dabei sein.

15. Oktober ist Gedenktag für Sternenkinder

Die Aktion wird am Weltgedenktag für Sternenkinder veranstaltet, der jedes Jahr am 15. Oktober stattfindet. Als Sternenkinder werden zumeist Kinder bezeichnete, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben.

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