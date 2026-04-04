Launische Ostern – Wetter im Südwesten bleibt wechselhaft

Stuttgart (dpa/lsw) - Regen hier, aber auch ein paar Sonnenstrahlen dort - wer am Osterwochenende unterwegs ist, sollte angesichts des launischen Wetters flexibel bleiben. Im Südwesten bleibt es nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei einem ein Auf und Ab.

Grauer Start mit nassen Phasen

Am Samstag zeigt sich der Himmel zunächst von seiner trüben Seite: Dichte Wolken dominieren, gebietsweise fällt den Angaben zufolge Regen in Oberschwaben, im Allgäu sowie am Schwarzwald. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung – im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge nach und ein bisschen Himmel ist zu sehen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 Grad im Allgäu und Bergland sowie bis zu 18 Grad im Rhein. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Bergland sind auch mal kräftigere Böen möglich.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Nacht zum Sonntag lockern die Wolken auf, örtlich kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 1 Grad. Vor allem in höheren Lagen des Schwarzwaldes bleibt Wind ein Thema mit stürmischen Böen.

Freundlicher Beginn, wechselhafter Nachmittag

Der Ostersonntag startet mit viel Sonne – ein guter Moment für den Osterspaziergang. Denn im Tagesverlauf ziehen von Nordwesten schon wieder dichtere Wolken auf. Am Nachmittag könnten einzelne Schauer durchziehen, sogar ein Gewitter ist nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und bis zu 23 Grad. Gegen Abend frischt der Wind auf: Anfangs mäßiger, in den Hochlagen des Schwarzwaldes und auf dem Feldberg teils stürmisch.

Wechselhaft in die Nacht, freundlicher Ausklang

In der Nacht zum Montag wird es erneut unbeständig. Dichte Wolken und zeitweise schauerartig verstärkter Regen ziehen durch, bevor es zum Morgen hin wieder etwas ruhiger werden könnte. Die Temperaturen gehen auf 9 bis 4 Grad zurück.

Der Ostermontag selbst dürfte dann deutlich angenehmer ausfallen: Zu Tagesbeginn ist es sonnig, nur südöstlich der Alb können teils Wolken die Sicht auf den blauen Himmel versperren. Am späten Nachmittag und Abend ziehen dann dichte Wolken auf. Es bleibt trocken, bei Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad. Der Wind zeigt sich dabei von seiner sanften Seite.