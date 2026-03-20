Wetter

Launisches Wochenend-Wetter im Südwesten

Ein bisschen Sonne, Wind, Schauer und sogar ein paar Schneeflocken: Das Wochenende wird in Baden-Württemberg eher nichts für Sonnenanbeter – doch ein Tag macht Hoffnung.

Der DWD kündigt einen eher ungemütlichen Mix für das Wochenende an. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Der DWD kündigt einen eher ungemütlichen Mix für das Wochenende an. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Wochenende draußen unterwegs ist, sollte sich auf wechselhaftes Wetter im Südwesten einstellen – mit Sonne, aber auch einzelnen Schauern und frischem Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte nach einem kurzen Frühlingshoch in Baden-Württemberg einen eher ungemütlichen Mix aus Wolken und Auflockerungen für die nächsten Tage an.

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Wechselhaft mit Schauern

In der Nacht zum Samstag könnte es bei klarem Himmel insbesondere auf der Alb sowie nahe Bayern noch einmal leichten Frost bis -2 Grad geben. 

Am Tag soll es dann einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Vor allem im Bergland könne es auch einzelne Regenschauer geben, dazu zum Teil böigen Wind. Auf der Alb erwarten die Experten bis zu 8 Grad und bis 16 Grad bei Baden-Baden. 

Schneeflocken möglich

Die Nacht zum Sonntag soll es dann wolkig bis stark bewölkt werden – mancherorts mit Schauern und in hohen Lagen eventuell sogar mit ein bisschen Schnee und Glätte. 

Am Sonntag lockern die Wolken demnach dann im Laufe des Tages auf und am Nachmittag könnte es verbreitet sonnig und trocken werden. Die Höchstwerte sollen im Bergland und im Allgäu um die 9 Grad liegen, sonst zwischen 11 und 15 Grad.

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