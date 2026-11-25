Gießen (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer im mittelhessischen Bad Nauheim hat das Landgericht Gießen einen 30-jährigen Mann wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein 37 Jahre alter Bruder wurde zu sechseinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum Totschlag verurteilt.

Nach Überzeugung der Vorsitzenden Richterin Regine Enders-Kunze ist eine «Familienfehde» Hintergrund der Tat vom Karsamstag vergangenen Jahres. Noch vor der Urteilsbegründung appellierte sie deshalb an Anwesende beider Familien im Gerichtssaal: «Lassen Sie es gut sein.» Man könne die Familienfehde zwar juristisch punktuell aufarbeiten, das eigentliche Problem bleibe aber bestehen. «Jedes weitere Geschehen würde immer nur zu mehr Opfern und mehr Tätern führen», so Enders-Kunze.

Der 30-Jährige hatte die beiden 28 und 59 Jahre alten Opfer vor ihrem Wohnhaus überrascht und mit mindestens zehn Schüssen getötet. Die Männer starben noch am Tatort an schweren inneren Verletzungen. Sie waren auf dem Rasen vor dem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Die beiden Opfer gehörten zu einer Familie: Einer der Männer war ein Schwiegersohn des anderen. Zuvor hatte ein Angehöriger der beiden Opfer in der Türkei den Vater der beiden Angeklagten getötet.