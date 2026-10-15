Verbraucher

«Lebensmittel.de»: Mehr Übersicht bei Rückrufen in der App

Schon länger gibt es die App «lebensmittelwarnung.de», die Nutzer über Produktrückrufe informiert. Ein neues Update soll die Warnungen noch zuverlässiger machen.

Die App informiert zu Produktrückrufen, unter anderem zu Lebensmitteln und Kosmetika. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Die App informiert zu Produktrückrufen, unter anderem zu Lebensmitteln und Kosmetika. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine neue Version der App «lebensmittelwarnung.de» soll es Verbrauchern erleichtern, sich zuverlässig über Produktrückrufe zu informieren. Wie das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt mitteilte, werden neu eingestellte und vom jeweiligen Nutzer bislang ungelesene Meldungen nun mit «NEU» gekennzeichnet. Bereits gelesene Meldungen, die mit neuen Informationen ergänzt wurden, sind demnach mit «AKTUALISIERT» markiert. So lässt sich nachvollziehen, was sich seit der letzten Nutzung geändert hat. 

Wer die App bereits installiert hat, muss nichts weiter tun: Die neue Version kommt per Update auf das Handy. Die Anwendung wird von Bund und Ländern gemeinsam betrieben und ist entsprechend gekennzeichnet. Sie informiert per Push-Benachrichtigung über neue Warnungen und Rückrufe zu Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen wie Geschirr oder Kleidung. Die App gibt es für iOS und Android.

Das RP Darmstadt betreut lebensmittelwarnung.de für Hessen. «Wer unsere App auf dem Smartphone hat, erhält automatisch zuverlässige Informationen zu allen Rückrufaktionen und gesundheitsgefährdenden Produkten aus erster Hand und in Echtzeit», sagte der Leiter des Verbraucherschutzdezernats des RP Darmstadt, Tobias Lackner. 

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Alle Meldungen können laut RP unter anderem nach Bundesländern oder Produktkategorien gefiltert werden. Die App ist genau wie die gleichnamige Website werbefrei und kostenlos nutzbar.

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