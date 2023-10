«Legende des Sports»: Triathlet Frodeno wird ausgezeichnet

Frankfurt (dpa) - Jan Frodeno wird beim 41. Deutschen Sportpressball am 4. November in Frankfurt mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie «Legende des Sports» ausgezeichnet. Mit dem Olympiasieg 2008 und den Triumphen bei den Ironman-Weltmeisterschaften 2015, 2016 und 2019 habe er einen «Platz in den Geschichtsbüchern», teilte die Organisatoren am Donnerstag mit. Die Bilanz des 42 Jahre alten gebürtigen Rheinländers sei «höchst beeindruckend, aber mehr noch hat uns stets der Mensch beeindruckt».