Lehrerinnen aus Hessen bei Bundeswettbewerb ausgezeichnet

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Fünf Pädagoginnen aus Hessen sind mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. In der Kategorie «Ausgezeichnete Lehrkräfte» bekamen Englisch- und Französischlehrerin Jasmin Khader von der Liebigschule in Frankfurt, Deutsch- und Politiklehrerin Melanie Müller-Schlaudt von der Tilemannschule Limburg sowie Monika Katharina Ried-Broschwitz, Lehrerin für Deutsch und Gesellschaftslehre an der Helene-Lange-Schule Wiesbaden, als drei von zehn Preisträgerinnen und Preisträgern die Auszeichnung.