Leica Camera baut Mobile-Geschäft aus: Akquisition und App

Wetzlar (dpa) - Der Kamerahersteller Leica will sein Geschäft in der Sparte Mobile ausbauen. Bereits zum 1. Dezember vergangenen Jahres hat die Leica Camera AG die norwegische Fjorden Electra AS übernommen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wetzlar mitteilte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Als erstes gemeinsam entwickeltes Produkt nach der Akquisition stellte Leica zudem eine neue App vor, die es ermögliche, auf iPhones Fotos im Stile einer Leica-Kamera zu machen. Spontane Schnappschüsse seien mit der App «Leica Lux» ebenso möglich wie künstlerische Fotos, erklärte das Unternehmen.