Leica geht mit umfassendem Kulturprogramm ins Jubiläumsjahr

Wetzlar (dpa/lhe) - Die Vorstellung der ersten in Serie gefertigten Leica I Kleinbildkamera jährt sich in diesem Jahr zum 100. Mal - das feiert der traditionsreiche Kamerahersteller mit Sitz in Wetzlar mit einem internationalen Kulturprogramm. Die Entscheidung des Unternehmers Ernst Leitz II zur Einführung des damals neuen fotografischen Systems habe die Fotografie für immer verändert und transformiert, sagte Karin Rehn-Kaufmann, Art Director und Generalbevollmächtigte Leica Galerien International, in einer Online-Pressekonferenz. «Es war die Geburt der Straßen-Fotografie, der dokumentarischen Fotografie und der Reportage-Fotografie.»