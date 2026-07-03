Leichenfund

Leiche nach Hausbrand in Schwaben gefunden

Nach einem Hausbrand gilt ein Bewohner in Schwaben als vermisst. Bei Aufräumarbeiten finden die Einsatzkräfte eine Leiche, doch die Identität bleibt zunächst unklar.

In den Trümmern fanden Einsatzkräfte die Leiche. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
In den Trümmern fanden Einsatzkräfte die Leiche. (Symbolbild)

Markt Rettenbach (dpa) - Nach einem Hausbrand in Schwaben haben Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche gefunden. Identität und Todesursache waren zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Bewohner des Hauses galt nach dem Feuer als vermisst. Ob es sich bei dem Toten um ihn handelt, sollen weitere Untersuchungen klären.

Die Feuerwehr war am Donnerstag zunächst wegen eines Zimmerbrands in Markt Rettenbach (Landkreis Unterallgäu) alarmiert worden. Die Flammen griffen jedoch auf das gesamte Gebäude über. Der Einsatz sei wegen zahlreicher Bäume und Sträucher rund um das Haus schwierig gewesen, teilte die Polizei mit. Anschließend musste das nicht mehr betretbare Gebäude mit schwerem Gerät abgetragen werden. Der Schaden liegt in Millionenhöhe.

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