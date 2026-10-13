Leichter Regen und bis zu 20 Grad im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten können sich auf einen milden Herbsttag einstellen. Am Morgen gibt es ein paar Sonnenstrahlen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Himmel zieht im Verlauf des Vormittags voraussichtlich zu, örtlich ist mit leichtem Regen zu rechnen. Es werden bis zu 14 Grad auf der Albhochfläche und bis zu 20 Grad im Oberrheingraben erwartet. Außerdem ist mit schwachem Wind aus Richtung Südwest zu rechnen.

Die Nacht zum Mittwoch startet mit vielen Wolken und gebietsweise Regen. Dann lockert sich die Wolkendecke teilweise auf und der Regen lässt nach. Örtlich ist mit Nebel zu rechnen. Am Mittwochmorgen bleibt es frisch: Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Am Vormittag geht es mit vielen Wolken und etwas Regen in Oberschwaben und im Allgäu weiter. Im Tagesverlauf wird es jedoch wieder heiterer. Bei milden 16 Grad im Bergland und bis zu 21 Grad am Rhein ist mit schwachem Wind zu rechnen.