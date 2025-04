Leidensfähige Freiburger dürfen weiter von Europa träumen

Freiburg (dpa/lsw) - Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg hat die Leidensfähigkeit seines Teams im Bundesliga-Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim hervorgehoben. In der Schlussphase, in der Flanke um Flanke in den Strafraum flog, ging es «dann eben darum, das Tor zu verteidigen und dann kann es eben auch mal sein, dass du gar nicht so arg viele Umschaltmomente hast, aber das Leiden haben sie sehr, sehr, sehr gut gemacht», sagte der 40-jährige Coach nach dem 3:2 im baden-württembergischen Landesduell.