Fußball

Leihe mit Kaufoption: Stuttgarts Keitel bleibt in Augsburg

Yannik Keitel bleibt beim FC Augsburg: Nach einer von Verletzung geprägten Rückrunde verlängert der Verein die Leihe und sichert sich zusätzlich eine Kaufoption.

Trägt auch in der kommenden Saison das FCA-Trikot: Yannik Keitel. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Trägt auch in der kommenden Saison das FCA-Trikot: Yannik Keitel. (Archivbild)

Augsburg/Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die Leihe von Yannik Keitel verlängert. Zudem sicherten sich die Augsburger eine Kaufoption, wie sie mitteilten. Bereits im Winter war Keitel vom VfB Stuttgart nach Augsburg gekommen. Aufgrund von Verletzungen kam er aber auf lediglich sechs Spiele für den FCA.

«Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. «Wir sind weiterhin überzeugt von seinen Qualitäten und glauben, dass er uns nach einer vollständigen Vorbereitung noch stärker weiterhelfen kann.»

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