Arbeiten auf Donaubrücke

Leitung abgerissen – Bewohner stundenlang ohne Strom

Glück im Unglück: Bei dem Vorfall an der Donaubrücke blieb niemand verletzt, doch viele Haushalte mussten stundenlang auf Strom verzichten.

Ein Bagger riss die Stromleitung ab. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein Bagger riss die Stromleitung ab. (Symbolbild)

Riedlingen (dpa/lsw) - Bei Arbeiten an einer Donaubrücke hat ein Bagger eine stromführende Oberleitung abgerissen und dadurch einen mehrstündigen Stromausfall in mehreren Gemeinden im Kreis Biberach ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, führte eine Firma Abrissarbeiten durch, bei denen ein Bagger abgetragenen Fahrbahnbelag zusammenschob. Schließlich riss der teilweise ausgefahrene Auslegearm der Maschine in einem unaufmerksamen Moment eine Oberleitung komplett ab.

Ein Vorarbeiter befand sich in unmittelbarer Nähe des Baggers, wurde vom stromführenden Kabel aber nicht getroffen und blieb wie der Maschinist unverletzt. Auch die Arbeitsmaschine wurde nicht beschädigt. Der Stromversorger nahm eine Umschaltung vor, bis die Leitung repariert war. Erst in den frühen Abendstunden am Donnerstag kehrte die Stromversorgung zurück. Wie viele Haushalte ohne Strom auskommen mussten, blieb unklar.

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