Lesen in Stille – «Silent Book Clubs» in Hessen
Lesen ohne Ablenkung, aber nicht allein: In mehreren hessischen Städten treffen sich Bücherfans, um gemeinsam in Ruhe zu schmökern.
Wiesbaden/Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Zusammenkommen, um gemeinsam zu lesen. Aber jeder für sich. In Stille. Das bieten «Silent Book Clubs» in verschiedenen hessischen Städten an. Dabei treffen sich Menschen, um eine Stunde in Ruhe zu lesen - und um sich, wenn gewünscht, danach über ihre Bücher auszutauschen.
In Darmstadt veranstaltet die «Buchhandlung am Markt» in der Innenstadt an jedem letzten Donnerstag im Monat einen «Silent Book Club». «In aller Ruhe lesen und doch nicht alleine sein? Sich vom Lesefieber anderer anstecken lassen und in Bücher eintauchen, mit der Möglichkeit, sich danach noch mit anderen über das gelesene auszutauschen?» So wird das Konzept auf der Homepage präsentiert.
Auch in Kassel versammelten sich kürzlich Bücherfreundinnen und -freunde in der Campusbibliothek. «Nach einer kurzen Vorstellungsrunde zu den mitgebrachten Büchern konnten die 23 Teilnehmenden in eine Stunde gemeinsames, ruhiges Lesen eintauchen», teilte die Universitätsbibliothek mit.
Und die Stadtbücherei Hofheim lädt am 26. Februar zu einer «Silent Reading Party» ein. «Gemeinschaft trotz Stille: Es ist ein besonderes Gefühl, mit anderen Menschen einen Raum zu teilen, in dem alle dasselbe tun – einfach lesen», heißt es auf der Seite der Stadt.