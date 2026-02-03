Urbane Trends

Lesen in Stille – «Silent Book Clubs» in Hessen

Lesen ohne Ablenkung, aber nicht allein: In mehreren hessischen Städten treffen sich Bücherfans, um gemeinsam in Ruhe zu schmökern.

Gemeinsam lesen in Stille - das ist das Konzept des «Silent Book Clubs». Foto: Hannes P. Albert/dpa
Gemeinsam lesen in Stille - das ist das Konzept des «Silent Book Clubs».

Wiesbaden/Kassel/Darmstadt (dpa/lhe) - Zusammenkommen, um gemeinsam zu lesen. Aber jeder für sich. In Stille. Das bieten «Silent Book Clubs» in verschiedenen hessischen Städten an. Dabei treffen sich Menschen, um eine Stunde in Ruhe zu lesen - und um sich, wenn gewünscht, danach über ihre Bücher auszutauschen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Darmstadt veranstaltet die «Buchhandlung am Markt» in der Innenstadt an jedem letzten Donnerstag im Monat einen «Silent Book Club». «In aller Ruhe lesen und doch nicht alleine sein? Sich vom Lesefieber anderer anstecken lassen und in Bücher eintauchen, mit der Möglichkeit, sich danach noch mit anderen über das gelesene auszutauschen?» So wird das Konzept auf der Homepage präsentiert. 

Auch in Kassel versammelten sich kürzlich Bücherfreundinnen und -freunde in der Campusbibliothek. «Nach einer kurzen Vorstellungsrunde zu den mitgebrachten Büchern konnten die 23 Teilnehmenden in eine Stunde gemeinsames, ruhiges Lesen eintauchen», teilte die Universitätsbibliothek mit.

Und die Stadtbücherei Hofheim lädt am 26. Februar zu einer «Silent Reading Party» ein. «Gemeinschaft trotz Stille: Es ist ein besonderes Gefühl, mit anderen Menschen einen Raum zu teilen, in dem alle dasselbe tun – einfach lesen», heißt es auf der Seite der Stadt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Silent Party: Landtag wird für sechs Stunden zum Club
Feiern mit Kopfhörer

Silent Party: Landtag wird für sechs Stunden zum Club

Tanzen, wo sonst Politik gemacht wird: Der Landtag in Hannover präsentiert sich eine Nacht lang als Partymeile – und das ganz leise. Welchen Sinn Landtagspräsidentin Naber darin sieht.

26.10.2025

Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl
Lese-Hype

Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl

Das Angebot an Filmen und Serien ist dank der Streamingdienste unendlich groß. Viele tauschen die Fernbedienung inzwischen aber oft gegen einen guten Roman. Und sie suchen den Austausch.

25.08.2025

Wiesbaden führt «Stille Stunde» beim Shoppen ein
Gesellschaft

Wiesbaden führt «Stille Stunde» beim Shoppen ein

Gedämpftes Licht und eine reduzierte Geräuschkulisse erleichtert für Menschen mit Autismus oder Migräne einen Stadtbummel erheblich. In Wiesbaden startet eine Initiative gegen Reizüberflutung.

03.07.2025

Deutsche Tiktok Book Awards zum zweiten Mal vergeben
Frankfurter Buchmesse

Deutsche Tiktok Book Awards zum zweiten Mal vergeben

Nicht nur über die neusten Beauty-Tipps und lustige Tiervideos wird auf Tiktok gesprochen - auch über Bücher tauschen sich die Nutzer aus. Die Plattform vergibt zum zweiten Mal einen Preis.

19.10.2024

Komödie

«Book Club – Ein neues Kapitel»: Brautalarm statt Bücher

Jane Fonda, viel Spaß und Quatsch à la «Hangover»: Die Fortsetzung einer gut besetzten US-Komödie von 2018 unterhält, selbst wenn hie und da das Empfinden für Originalität verletzt wird.

09.05.2023