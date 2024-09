Letzte Generation blockiert Kreuzung

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel hat die Polizei eine Verkehrsblockade der Gruppe «Letzte Generation» aufgelöst. Ungefähr 200 Menschen versammelten sich auf einer Kreuzung in der Innenstadt und hielten damit den Verkehr in alle vier Richtungen auf, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Gruppe gab in einer Mitteilung an, mit der Aktion «gegen die Subventionierung des Flughafens Kassel-Calden mit Steuergeldern in Millionenhöhe» zu protestieren.